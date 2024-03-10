2024-03-10 11:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" [المائدة: 2]

بموجب هذه الآية الكريمة، نحث جميع المواطنين على التعاون الفعّال مع جهاز المخابرات الوطني العراقي في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن. إن التعاون فيما بيننا يسهم في مكافحة الإرهاب والعدوان والنشاطات الخارجية.

جهاز المخابرات يعمل ليلاً ونهاراً بجدية وإخلاص لحماية الوطن والمواطنين من كافة التهديدات الداخلية والخارجية، ولذا فإن تعاونكم معه يعد جزءًا لا يتجزأ من واجباتكم الوطنية والإسلامية والأخلاقية .

ندعوكم جميعًا للتعاون مع جهاز المخابرات من خلال تقديم المعلومات والبيانات التي قد تساهم في الكشف عن المخاطر والتهديدات.

شكرًا لتعاونكم وتفهمكم.

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جهاز المخابرات الوطني العراقي