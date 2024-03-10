وصلت إلى حدود الطارمية.. كشف أهداف عملية "الوعد الحق الثالثة" في مرحلتها الثانية

2024-03-10 11:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكد مصدر امني، اليوم الاحد (10 اذار 2024)، انطلاق المرحلة الثانية من عملية وعد الحق/ 3 في 4 قواطع بديالى، مشيرا الى وصولها الى حدود قضاء الطارمية شمال بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "عملية الوعد الحق/3 مستمرة لليوم الثاني في 4 قواطع ضمن حدود ديالى خاصة الشمالية الشرقية والشمالية الغربية"، مبينا ان "تسعى لتحقيق نحو 14 هدفا بشكل مباشر من تمشيط البساتين والارياف وصولا الى تامين الطرق وإعادة التموضع ضمن استراتيجية التوغل بالعمق خاصة في محيط احزمة المدن الرئيسية".

وأضاف المصدر، ان "العملية وصلت الى ضفاف نهر دجلة المقابلة لبساتين الطارمية ضمن رؤية تأمين الحدود مع العاصمة بغداد خاصة مناطق الأرياف والقرى الزراعية" لافتا الى ان "العملية هي جزء من تامين ديالى بشكل عام قبيل حلول شهر رمضان الكريم".

وأشار الى ان "تشكيلات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي ومفارز استخبارية بالإضافة الى اسناد من طيران الجيش تشارك في دعم عملية وعد الحق/3 مع وجود تنسيق مع صلاح الدين ضمن نقاط المسك المشتركة خاصة في حوض حاوي العظيم لرصد اي حالات مشبوهة".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت السبت (9 آذار 2024)، انطلاق عمليات "وعد الحق/3" بمحافظة ديالى.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فجر اليوم انطلقت المرحلة الثالثة من عملية وعد الحق الثالثة بتخطيط ومتابعة واشراف قيادة العمليات المشتركة وحضور قيادة القوات البرية وهيئات ركن القيادة في قاطع عمليات ديالى بمشاركة قطعات من الجيش والداخلية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد مباشر من قبل صقور القوة الجوية وطيران الجيش وبعض الصنوف الخدمية والساندة بمؤازرة الجهد الاستخباري لكافة المديريات والوكالات الاستخبارية".

وأوضحت، أن "العملية انطلقت بهدف استمرار نهج القيادة في تعقب ومطاردة العناصر الإرهابية المهزومة وادامة الضغط على هذه المجموعات الهاربة السائبة والانقضاض عليها".



