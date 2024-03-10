2024-03-10 11:24:11 - المصدر: منصة إيشان

اعتقل عناصر أمن يتبعون للنظام السوري طفلا في الصف الرابع الإبتدائي ويبلغ من العمر 9 سنوات، في مدرسة بقرية مرج القطا بريف حمص الغربي بزعم تشويه صورة رئيس النظام، بشار الأسد. ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أقدم مدير المدرسة على ضرب الطفل وتعنيفه بعدما رسم على صورة الرئيس الأسد في كتاب مادة الاجتماعيات، ولا […]

ظهرت المقالة الأمن السوري يعتقل طفلاً في التاسعة من عمره بتهمة “تشويه صورة الأسد” أولاً على Eishan.