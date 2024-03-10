2024-03-10 11:24:11 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد، عن إطلاق حملة ببغداد والمحافظات، لمراقبة أسعار المواد خلال شهر رمضان الفضيل. وقال مدير العمليات في مديرية الجريمة المنظمة التابعة للوزارة العميد حسين التميمي بتصريح لجريدة “الصباح”، إنه “مع قرب حلول الشهر الفضيل وزيادة الطلب على السلع الغذائية، يستغل بعض ضعاف النفوس ذلك فيقومون برفع أسعار تلك السلع، ما […]

ظهرت المقالة لمطاردة “ضعاف النفوس”.. الداخلية تطلق حملة للحد من ارتفاع الأسعار في رمضان أولاً على Eishan.