(واع) تنشر نص التقرير السنوي لهيئة النزاهة

2024-03-10 11:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع- وسام الملاتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) التقرير السنوي لهيئة النزاهة لعام 2023 والذي أعلنه رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون خلال المؤتمر الذي نظمته الهيئة اليوم الأحد.

وأشار التقرير الى أنَّ الهيئة نظرت خلال العام الماضي (60,213) إخباراً وقضيَّة جزائيَّة، مُبيناً بأنَّها توزَّعت بين ( 35,043) إخباراً، منها (10,196) إخباراً مُدوَّراً، أُنجِزَ منها (27,711) إخباراً، كما عملت على (27,170) قضيَّـةً جزائيَّة منها (8277) قضيَّة مُدوَّرة من العام 2022 ، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (16063) قضيَّة.

وأضاف التقرير أنَّ عدد المُتَّهمين فيها بلغ (14,084) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (18,868) تهمة، بينهم (55) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت إليهم (81) تهمة، و(350) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت إليهم (598) تهمة.

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