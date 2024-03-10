ذي قار.. تظاهرتان كبيرتان إحداها في معقل النزاع العشائري الأعنف

2024-03-10 11:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، تنظيم تظاهرتين كبيرتين إحداها في قضاء الإصلاح معقل النزاع العشائري الاعنف بالمحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان العشرات من الخريجين نظموا تظاهرة احتجاجية كبيرة وسط الناصرية وقطعوا تقاطع البهو بالاطارات المشتعلة للمطالبة بدرجات وظيفية، لافتا إلى ان قوات مكافحة الشغب قامت بتفريقهم واعتقال عدد منهم.

وتابع مراسلنا، ان المئات من اهالي قضاء الإصلاح نظموا كذلك تظاهرة وسط القضاء للمطالبة بإطلاق سراح المواطنين المعتقلين من أبناء القضاء دون أوامر قبض خلال العملية الامنية الاخيرة.

ومطلع آذار الجاري، اعتقلت القوات الامنية العشرات من أهالي قضاء الاصلاح على خلفية اندلاع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتي آل عمر والرميض استخدمت فيه أسلحة ثقيلة ومتوسطة، أدى لمقتل ضابط كبير وحرق عدد من المنازل السكنية.