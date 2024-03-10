2024-03-10 11:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ناقش رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم اليوم الاحد، مع رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، حل القضايا العالقة بين بغداد واربيل والالتزام بالدستور. وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقته ايرث نيوز، ان “الاستقرار هدف مهم علينا جميعا العمل على ترسيخه ليتحول إلى استقرار دائم، كما أنه من الضروري معالجة الإشكالات العالقة بين الحكومة […]

ظهرت المقالة الحكيم وشاسوار عبد الواحد يناقشان حل القضايا العالقة بين بغداد واربيل والالتزام بالدستور أولاً على ايرث نيوز.