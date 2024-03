شهود عيان: العودة بالعمل بنظام المسار الواحد على جسري النصر والزيتون بعد ساعات من قرار تعديله

2024-03-10 11:50:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اكد شهود عيان ان مرور ذي قار اعادت العمل بنظام المسارات السابق لجسري النصر والزيتون في الناصرية.وذكر الشهود لشبكة اخبار الناصرية ان صباح اليوم الاحد تم فتح جسري النصر والزيتون صباح اليوم ذهابا وايابا، مما سبب زخم مروري في الساعات الاولى، ليجري العدول بعد ذلك الى القرار السابق...

