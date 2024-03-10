العمليات المشتركة تعلن قتل 4 إرهابيين في صحراء وادي الثرثار

2024-03-10 12:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، مقتل 4 إرهابيين في صحراء وادي الثرثار أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً.

وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استمرارا للعمليات التعرضية خلال عملية وعد الحق الثالثة واثناء تعقب الإرهابيين في صحراء وادي الثرثار من قبل فوج حشد الغربية وفوج حشد القائم، تم ملاحقة عجلة نوع بيك اب بداخلها 4 إرهابيين أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً، حيث تم قتلهم جميعاً".

وأشار إلى، أن "عدد الإرهابيين الهالكين على يد قواتنا الأمنية البطلة خلال 24 ساعة الماضية بلغ 10 إرهابيين".