البصرة تحتضن نهائي التجمع الأول لممتاز الطائرة

2024-03-10 12:24:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتحتضن محافظة البصرة اليوم الأحد، ختام مباريات التجمع الأول للجولة الأخيرة من الدور النهائي لمنافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وذلك بإقامة مباراتين تضيفهما قاعة الزبير، الأولى ستجمع البحري وأربيل، والثانية بين بطل الدوري والكأس، غاز الجنوب والبيشمركة، بينما سيكون مصافي الشمال في حالة انتظار.اللقاء الأول سيسعى فيه الفريق الشمالي صاحب العروض القوية في تجمع أربيل والمنتشي بالفوز على غاز الجنوب في الجولة الثانية، إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وإنهاء التجمع بدون خسارة، في المقابل يرنو صاحب الضيافة البحري إلى عرقلة المنافس والوقوف نداً قوياً واستعادة أمجاده، لاسيما أنه يعد أحد أبطال الدوري السابقين.المباراة الثانية التي تنطلق في الخامسة مساء، وتجمع بين غاز الجنوب والبيشمركة، يتطلع فيها أبناء المدرب علاء خلف إلى إتمام مهمته على أكمل وجه والسعي للحفاظ على اللقب، في الجانب الآخر وعلى الرغم من صعوبة المواجهة أمام بطل المسابقة إلا أن الملاك التدريبي لممثل مدينة السليمانية بقيادة صلاح كنبي سيعول على تكتيك لعب مناسب يخطف من خلاله العلامة الكاملة