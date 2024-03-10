قوة أمنية تقتل 4 من داعش بينهم انتحاري في صحراء وادي الثرثار

2024-03-10 12:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد (10 آذار 2024)، قتل 4 ارهابيين من تنظيم داعش الارهابي بعملية أمنية في صحراء وادي الثرثار.

وقالت الخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم" انه" استمرارا للعمليات التعرضية خلال عملية وعد الحق الثالثة واثناء تعقب الإرهابيين في صحراء وادي الثرثار من قبل فوج حشد الغربية وفوج حشد القائم، تم ملاحقة عجلة نوع بيك اب بداخلها 4 إرهابيين أحدهم يرتدي حزامًا ناسفًا".

واضاف، ان" القوة المنفذة للواجب تمكنت من قتلهم جميعاً، وبهذا يكون عدد الإرهابيين الهالكين على يد قواتنا الأمنية خلال 24 ساعة الماضية 10 إرهابيين.