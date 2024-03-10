الحشد يقتل عنصرين من داعش غربي الانبار

2024-03-10 12:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد (10 آذار 2024)، قتل عنصرين اثنين من تنظيم داعش الارهابي غربي محافظة الأنبار.

وقال إعلام الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" قوة من فوج القائم التابع لقيادة عمليات الحشد الشعبي لمحافظة الانبار وفوج الغربية للواء 57 بالحشد الشعبي، قتلت داعشيين اثنين في قضاء راوة غربي الأنبار عقب عودة القوة من تنفيذ واجب أمني".

وأضاف، إن" القوة المذكورة فتحت النار على الداعشيين لدى تعرضهما للقوات العائدة في المنطقة المذكورة".

واشار الى، إن" قوة من قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، قتلت مساء أمس السبت، عنصرين من فلول داعش الارهابي غربي محافظة الأنبار.