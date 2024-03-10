2024-03-10 12:30:11 - المصدر: منصة إيشان

زعم الصحفي البرازيلي بابلو ألبوكراكي، أن نجم نادي برشلونة ومنتخب “السيليساو” السابق داني ألفيس، أقدم على الانتحار داخل زنزانته في السجن الذي يقضي فيه عقوبته في إسبانيا. وكتب ألبوكراكي على حسابه في منصة “إكس”: “المعلومات التي تصلني هي أن دانييل ألفيس انتحر”. ولم يعلق المقربون من اللاعب على الأخبار التي أوردها ألبوكراكي، لكن مراسل شبكة […]

ظهرت المقالة صحفي يزعم انتحار داني ألفيس في السجن ومحاميه ينفي أولاً على Eishan.