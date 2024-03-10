العمليات المشتركة تعلن عن قتل اربعة ارهاببين في صحراء الانبار

2024-03-10 12:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، عن قتل أربعة ارهابيين في صحراء وادي الثرثار. وذكرت القيادة في بيان، تلقته ايرث نيوز، أنه “خلال عملية وعد الحق الثالثة تعقبت قوة من فوج حشد الغربية وفوج حشد القائم، عجلة نوع بيك اب بداخلها 4 إرهابيين أحدهم يرتدي حزام ناسف في صحراء وادي الثرثار”. وأضافت أن […]

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