2024-03-10 12:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تدرس الحكومتان العراقية والسورية إمكانية تعزيز التعاون لمواجهة الجفاف وتغيرات المناخ وضرورة الاعتماد على وسائل الري الحديث وإدارة موارد المياه بشكل رشيد وتبادل خبرات هذا المجال. وناقش رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس مع وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله هذا الأمر، وأكد الجانبان ضرورة احترام جميع الأطراف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بإنشاء […]

ظهرت المقالة سوريا توجه رسالة إلى العراق بشأن الحصص المائية أولاً على ايرث نيوز.