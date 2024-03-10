2024-03-10 12:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، اليوم الاحد، عن تقريرها السنوي لعام 2023، فيما تضمن أوامر الاستقدام والتوقيف ومنع السفر بحق مجموعة من الدرجات الخاصة والوزراء. وقال حنون في مؤتمر صحفي، تابعته ايرث نيوز، إن “الهيئة نظرت خلال العام الماضي (60,213) إخباراً وقضيَّة جزائيَّة، مُبيناً بأنَّها توزَّعت بين ( 35,043) إخباراً، منها (10,196) إخباراً […]

ظهرت المقالة النزاهة تعلن بالارقام عن عملياتها المنفذة والامول المضبوطة خلال 2023 أولاً على ايرث نيوز.