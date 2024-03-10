2024-03-10 12:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، إن المرجعية الدينية رسمت عبر فتوى الدستور خارطة العراق الاتحادي الديمقراطي التعددي والدولة المدنية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة. واشار المندلاوي في كلمة له خلال الذكرى المئوية لتأسيس أول مجلس نواب بالعراق، إلى أن “هذه المناسبة تعبّر عن تمسّك شعبنا بمبادئ الديمقراطية ودوره في […]

ظهرت المقالة المندلاوي: المرجعية رسمت عبر فتوى الدستور خارطة العراق الاتحادي أولاً على ايرث نيوز.