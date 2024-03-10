الثامنة تبين الخلاف بين المسلمين على شهر رمضان

2024-03-10 12:54:11 - المصدر: قناة الثامنة

اعدت قناة الثامنة تقريرا عن الخلاف بين المسلمين في تحديد اول ايام رمضان المبارك، وبالتالي الاختلاف على الاحتفال باول ايام عيد الفطر ايضا. يطرح المسلمون في الدول العربية والإسلامية، مع كل عام، الكثير من الاسئلة، بشأن رؤية هلال بداية ونهاية شهر رمضان، وفي كثير من الأحيان لا تصوم الدول الإسلامية ولا تحتفل بالعيد معا. رؤية الهلال في أول يوم من رمضان مسألة مشروعة، وقد جعل نبي الإسلام رؤية الهلال شرطاً للصيام، لذلك فأن المسلمين واللجان الحكومية الخاصة يراقبون الهلال عند غروب الشمس في آخر يوم من شعبان، وإذا تمت رؤية الهلال فهو أول أيام شهر رمضان. في الوقت الحاضر، اضافة