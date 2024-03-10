2024-03-10 13:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد قائد عمليات الحشد الشعبي لمحافظة الانبار سعد دواي البعيجي، اليوم الاحد (10 آذار 2024)، أن الحشد عثر على جثة ثالثة لإرهابي قتل بضربة جوية نفذتها القوة الجوية أمس في محافظة الانبار.

وقال البعيجي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الجثث الثلاث تعود لما يسمى بـ(والي الجزيرة والبعاج) بداعش ومساعديه".

يشار الى أن قوة من قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، تمكنت مساء امس السبت، من قتل عنصرين في فلول "داعش" الارهابي غربي محافظة الأنبار، بعد محاولتهما الفرار من القصف الذي نفذته القوة الجوية على نفق لداعش الارهابي في صحراء قضاء راوة.