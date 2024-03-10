البارتي يدافع عن إنجازات السوداني: نرفض ابتزازه من جهات متهمة بالفساد

2024-03-10 13:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الاحد (10 اذار 2024)، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يقود مرحلة جيدة في استقرار البلاد وإصلاح الأوضاع، وفي ملف إنهاء الخلاف بين بغداد وأربيل.

وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "السوداني نجح في ملفات عديدة رغم محاولة وضع العراقيل له"، مبينا ان "محاولة ابتزازه من أطراف سياسية متهمة بالفساد وهي آفة فساد كبيرة مرفوض بتاتا".

وأضاف سلام، أن "النائبة الكردية التي تتحدث عن السوداني وحكومته وتحاول التسقيط بهم وتتهمه بالفساد عليها أولا الحديث عن الأموال التي بذمة شقيقها للمستثمرين والمواطنين الذين رفعوا مئات الشكاوى في محاكم السليمانية".

وأشار إلى أن "هذه النائبة تمارس عمليات الابتزاز وليس الانتقاد والرقابة وعلى القضاء التصدي لها ولمن يقف معها، فالاتهامات التي تكيل بها بشكل يومي للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تنم عن حقد ومحاولات رخيصة للحصول على المال مقابل سكوتهم، فهي وشقيقها معروفين بهذه الأمر، يقومون بفتح الملفات وغلقها في كردستان مقابل حصولهم على الأموال".

وكان السياسي الكردي سردار مصطفى، طالب الأحد (10 آذار 2024)، برلمانية كردية هاجمت حكومتي بغداد واربيل بكشف حجم الفساد داخل عائلتها وحزبها.

وقال مصطفى في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "هنالك نائبة تدعي الوطنية والحرص على المال العام ولا شغل لها سوى مهاجمة الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والحديث عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف أنه "كان الأولى بهذه النائبة إن كانت صادقة التحدث عن الفساد الكبير داخل حزبها وعمليات النصب والاحتيال التي يمارسها شقيقها زعيم الحزب، فهو متهم بعشرات القضايا، من بينها الضحك على المواطنين بحجة الاستثمار وبناء المجمعات السكنية".

وأشار إلى أن "العراق في عهد السوداني يشهد مرحلة استقرار سياسي وأمني، والحكومة بدأت تتجاوز مصاعب كبيرة وتحديات، أهمها استقرار العملة الوطنية وانخفاض سعر الدولار، والانفتاح الكبير على المحيطين العربي والدولي، وأيضا بناء المشاريع الخدمية وتقليل معدلات البطالة".

وأوضح، أن "الانتقاد للحكومة يكون عن طريق التصحيح والتقويم وليس عن طريق الابتزاز، فهذه النائبة واشقائها معروفين بالابتزاز في كردستان، وأيضا شقيقها الآخر متهم في بغداد بسبب عمليات النصب والاحتيال وغسيل الأموال".