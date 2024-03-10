2024-03-10 13:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً ، ضمّ رؤساء ومديري التشكيلات والوحدات الإدارية لمناطق شمال محافظة البصرة، بحضور الحكومة المحلية ومسؤولي الشركات النفطية العاملة في المحافظة. وأشار السوداني في بيان لمكتبه الاعلامي ورد ” ايرث نيوز” إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن منهج الحكومة في الوصول لأبعد الأقضية والنواحي، وتقديم […]

ظهرت المقالة السوداني يجتمع برؤساء ومديري التشكيلات الإدارية في شمال البصرة أولاً على ايرث نيوز.