2024-03-10 13:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد قائد عمليات الحشد الشعبي لمحافظة الانبار سعد دواي البعيجي، اليوم الاحد، أن الحشد عثر على جثة ثالثة لإرهابي قتل بضربة جوية نفذتها القوة الجوية أمس في محافظة الانبار. وقال البعيجي في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “الجثث الثلاث تعود لما يسمى بـ(والي الجزيرة والبعاج) بداعش ومساعديه”. يشار الى أن قوة من قيادة […]

ظهرت المقالة الحشد الشعبي يؤكد عثوره على جثة والي الجزيرة والبعاج ومساعديه أولاً على ايرث نيوز.