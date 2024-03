تحت عنوان السياسات الاستراتيجية ورشة حتمية تقيمها مفوضية الانتخابات لموظفيها

2024-03-10 13:40:03 - المصدر: مفوضية الانتخابات

ضمن سلسلة الدورات الحتمية التي تقيمها مفوضية الانتخابات أقام قسم التدريب والتطوير/ شعبة التطوير في المكتب الوطني دورة حتمية حول (السياسات الاستراتيجية) لموظفي المكتب الوطني اليوم الأحد الموافق 10 آذار 2024 ولغاية 14 آذار. وتتضمن الدورة التي سيحاضر فيها كل من الدكتور علي أمان والدكتور علي بداي على محاور أبرزها الإدارة الاستراتيجية والتي تنطوي على

