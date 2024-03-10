صادرات الصناعة الأردنية إلى العراق ترتفع خلال 2024

2024-03-10 13:42:11 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت الاردن، يوم الاحد، ان صادرات صناعة عمان الى العراق ارتفعت خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2024. وأظهر تقرير صدر عن غرفة صناعة عمان الأردنية، أن “صادرات الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي وصلت إلى 926 مليون دينار اردني، مقابل 1.272 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023”.واضافت ان “أمريكا جاءت اولا […]

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