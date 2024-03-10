2024-03-10 13:42:11 - المصدر: منصة إيشان

تسبب انفجار لغم على الحدود العراقية – الإيرانية، ضمن محافظة أربيل، اليوم الأحد، بمقتل منتسبين اثنين كانا يعملان على تفكيكه. وقالت قيادة منطقة حرس الحدود الأولى في محافظة أربيل، في بيان، اطلعت عليه منصة “إيشان”، إن “اثنين من المنتسبين من قوات حرس الحدود قُتلا جراء انفجار لغم عليهما أثناء محاولة تفكيكه”. وأشارت القيادة في […]

ظهرت المقالة لغم من مخلفات حرب الثمانينات ينهي حياة منتسبين في قيادة حرس حدود أربيل أولاً على Eishan.