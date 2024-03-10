2024-03-10 13:42:11 - المصدر: منصة إيشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما اشارت الى تساقط للأمطار وانخفاض في درجات الحرارة يوم غد الاثنين. وذكر بيان للهيئة، أن “غداً الاثنين، سيكون الطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية غائماً جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر بعد الظهر وتكون رعدية ،ودرجات الحرارة […]

ظهرت المقالة توقعات حالة الطقس خلال الأيام الأولى من رمضان أولاً على Eishan.