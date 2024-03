بالصور: ذي قار تحتضن المعرض السنوي لرسوم المدارس المتوسطة

2024-03-10 14:00:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اقام قسم النشاط المدرسي في مديرية تربية ذي قار اليوم المعرض السنوي لرسوم المرحلة المتوسطة بمشاركة 20 مديرية من جميع المحافظات العراقية بواقع أربعة لوحات لكل منها. وقال مدير عام تربية ذي قار علي إسماعيل لشبكة اخبار الناصرية، ان هذه الفعاليات تسهم في احياء النشاط المدرسي بمختلف...

