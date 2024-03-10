تواصل العمل في مشروع ملعب ذي قار الأولمبي

2024-03-10 14:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتواصل الملاكات الهندسية المنفذة لمشروع ملعب ذي قار الأولمبي 30 ألف متفرج بواسطة شركة أورجو كروب التركية، أعمالها تنفيذاً لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة.وذكر بيان لوزارة الشباب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" العمل متواصل في المشروع حيث يتم الانتهاء من أعمال دق الركائز الخاصة بمعمل الصب الجاهز ومُسبقة الصب لغرض صب السيتات لمقاعد جلوس المتفرجين، فضلاً عن نصب كرين حمولة 300 طن."وأضاف أن" مدير عام دائرة الشؤون الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة المهندس عبد الخالق الخفاجي تفقد سير الأعمال والتهيئة وتم عقد اجتماع في مقر إدارة المشروع لمناقشة وتدقيق جداول كميات وبرنامج تقدم المشروع."