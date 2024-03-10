2024-03-10 14:12:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعقررت وزارة التربية، اليوم الأحد، تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة للمؤسسات التربوية طيلة أيام شهر رمضان المبارك.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قررت وزارة التربية تقليص الدوام الرسمي (ساعة واحدة) للمؤسسات التربوية طوال أيام شهر رمضان المبارك".وأوضح، أن "الساعة المقلصة تكون من نهاية الدوام حصراً"، منوهاً بأن "المدارس غير مشمولة بقرار التقليص".