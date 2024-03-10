قبل ساعات من مواجهة ريمس.. قرار مثير للجدل لمدرب سان جيرمان

2024-03-10 14:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يواصل لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي إثارة الجدل بقراراته الغريبة في الفترة الأخيرة.

وأعلن إنريكي قائمة الفريق التي ستخوض مباراة ريمس، اليوم الاحد (10 اذار 2024)، في الجولة 25 من الدوري الفرنسي قبل أقل من 3 ساعات فقط على موعد انطلاق المباراة.

ويعد هذا القرار هو الأول من نوعه لمدرب باريسي، حيث تسير العادة إعلان القائمة قبل المباريات بيوم كامل أو 10 ساعات على الأقل.

وتضم قائمة بي إس جي 21 لاعبا، وهم:

كيلور نافاس، حكيمي، أوجارتي، مبابي، فابيان رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، فيتينيا، دانيلو بيريرا، لي كانج إن، لوكاس هرنانديز، كولو مواني، موكيلي، سولير، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، مايولو، تيناس، ودوناروما.

ويعتلي سان جيرمان قمة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة بينما يحتل ريمس المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

المصدر: كوورة



