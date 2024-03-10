العراق يسجل ارتفاعا طفيفا بمعدلات التضخم في 2024

2024-03-10 14:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الأحد، عن ارتفاع طفيف بمعدلات التضخم بنسبة 0.4% في البلاد خلال الأشهر الأولى للعام الحالي 2024.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة شفق نيوز، ان مؤشر التضخم دائما في ارتفاع ولا يوجد انخفاض على مستوى العالم، وهذا الارتفاع ناتج عن أسباب كثيرة بينها وجود كتلة نقدية كبيرة وارتفاع الأسعار، مبينا أن ما يشهده العراق من تضخم هو ارتفاع منطقي.

واضاف الهنداوي، ان التضخم سجل خلال شهر كانون الثاني الماضي ارتفاعا طفيفا بلغ 0.4 % مقارنة بشهر كانون الأول من عام 2023، فيما شهد التضخم السنوي من شهر كانون الثاني عام 2023 الى شهر كانون الثاني عام 2024 ارتفاعا بنفس النسبة بلغت 0.4% واذا اضفنا هذه النسبة الى التضخم السنوي فانه مستوى الارتفاع سيكون 4.5%.

واشار الى ان الارتفاع في الاقسام التي تقيس التضخم الـ12 متقاربة وهناك 8 اقسام ارتفعت بمعدل 0.2 % الى 0.8 %، ولم يشهد قسم الصحة ارتفاعا، فيما كانت هناك 3 اقسام شهدت انخفاضا تتراوح نسبها بين 0.5% الى 1% .