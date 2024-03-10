2024-03-10 14:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

نفى جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الاحد (10 آذار 2024)، بيانًا نسب اليه، يتضمن دعوة الى المواطنين للتعاون الأمني.

واكد مصدر مسؤول في جهاز المخابرات الوطني لـ"بغداد اليوم"، "عدم صحة البيان المتداول في وسائل الاعلام والمنسوب للجهاز بشأن دعوته المواطنين للتعاون في مجال تقديم المعلومات الأمنية".

وأضاف المصدر: "إذ ينفي الجهاز مسؤوليته عن اصدار هكذا بيان فأنه يدعو وسائل الى اعتماد الاخبار والبيانات من مواقع الجهاز الرسمية المعتمدة والموثقة".

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت قناة "تليغرام" تحمل اسم "جهاز المخابرات الوطني العراقي"، بياناً تضمن "دعوة المواطنين للتعاون مع الجهاز في مكافحة الإرهاب والعدوان والنشاطات الخارجية".