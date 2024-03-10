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التربية تُحدد مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية

التربية تُحدد مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية
التربية تُحدد مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية
2024-03-10 14:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد 

حددت وزارة التربية، (10 آذار 2024)، مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية ( الدور الأول ) للعام الدراسي 2023-2024.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، أن "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة حددت مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية (الدور الأول) للعام الدراسي 2023-2024 وللمراحل الدراسية كافة وكما مذكور أدناه:-

(اولاً)الامتحانات العامة الوزارية (البكلوريا) 

-   المرحلة الابتدائية: تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 12 / 5 / 2024 وفق الجدول المُعلن.

-   المرحلة المتوسطة: تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 21 / 5 / 2024 وفق الجدول المُعلن.

-   المرحلة الإعدادية: تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 8 / 6 / 2024 وفق الجدول المُعلن.

(ثانياً) الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية

-   المرحلة الابتدائية: تبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2 / 5 / 2024.

-   المرحلة المتوسطة والاعدادية (التحريرية): تبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024". 


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