التربية تُحدد مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية
بغداد اليوم – بغداد
حددت وزارة التربية، (10 آذار 2024)، مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية ( الدور الأول ) للعام الدراسي 2023-2024.
وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، أن "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة حددت مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية (الدور الأول) للعام الدراسي 2023-2024 وللمراحل الدراسية كافة وكما مذكور أدناه:-
(اولاً)الامتحانات العامة الوزارية (البكلوريا)
- المرحلة الابتدائية: تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 12 / 5 / 2024 وفق الجدول المُعلن.
- المرحلة المتوسطة: تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 21 / 5 / 2024 وفق الجدول المُعلن.
- المرحلة الإعدادية: تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 8 / 6 / 2024 وفق الجدول المُعلن.
(ثانياً) الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية
- المرحلة الابتدائية: تبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2 / 5 / 2024.
- المرحلة المتوسطة والاعدادية (التحريرية): تبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024".