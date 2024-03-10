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التربية تُحدد مواعيد الامتحانات النهائية للمراحل كافة للعام الدراسي الحالي

التربية تُحدد مواعيد الامتحانات النهائية للمراحل كافة للعام الدراسي الحالي
التربية تُحدد مواعيد الامتحانات النهائية للمراحل كافة للعام الدراسي الحالي
2024-03-10 14:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الأحد، مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية ( الدور الأول ) للعام الدراسي 2023_2024 وللمراحل الدراسية كافة.

وذكرت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، أن "امتحانات المرحلة الابتدائية الوزارية (البكلوريا) ستبدأ يوم الأحد الموافق 12 / 5 / 2024 وفق الجدول المُعلن".

وأشارت الى أن "امتحانات المرحلة المتوسطة ستبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 21 / 5 / 2024 وفق الجدول المُعلن، فيما ستبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية يوم السبت الموافق 8 / 6 / 2024 وفق الجدول المُعلن".

أما الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية فستكون على النحو الآتي، "المرحلة الابتدائية، تبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2 / 5 / 2024".

وبالنسبة للمرحلة المتوسطة والاعدادية (التحريرية) فستبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024".

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