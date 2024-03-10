2024-03-10 14:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الأحد، مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية ( الدور الأول ) للعام الدراسي 2023_2024 وللمراحل الدراسية كافة.

وذكرت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، أن "امتحانات المرحلة الابتدائية الوزارية (البكلوريا) ستبدأ يوم الأحد الموافق 12 / 5 / 2024 وفق الجدول المُعلن".

وأشارت الى أن "امتحانات المرحلة المتوسطة ستبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 21 / 5 / 2024 وفق الجدول المُعلن، فيما ستبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية يوم السبت الموافق 8 / 6 / 2024 وفق الجدول المُعلن".

أما الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية فستكون على النحو الآتي، "المرحلة الابتدائية، تبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2 / 5 / 2024".

وبالنسبة للمرحلة المتوسطة والاعدادية (التحريرية) فستبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024".