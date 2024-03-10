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تحديد مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية

تحديد مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية
تحديد مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية
2024-03-10 14:42:11 - المصدر: منصة إيشان

  أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن تحديد مواعيد الامتحانات لكافة الصفوف المنتهية وغير المنتهية. وجاء نص بيان الوزارة كالتالي:   تقرر العمل بمواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية (الدور الأول) للعام الدراسي ۲۰۲۳ / ۲۰۲٤ وللمراحل الدراسية كافة والمدرجة في أدناه بدلاً من المواعيد المعلنة سابقاً في كتابنا أعلاه . للتفضل بتبليغ التلاميذ […]

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