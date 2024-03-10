2024-03-10 14:42:11 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن تحديد مواعيد الامتحانات لكافة الصفوف المنتهية وغير المنتهية. وجاء نص بيان الوزارة كالتالي: تقرر العمل بمواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية (الدور الأول) للعام الدراسي ۲۰۲۳ / ۲۰۲٤ وللمراحل الدراسية كافة والمدرجة في أدناه بدلاً من المواعيد المعلنة سابقاً في كتابنا أعلاه . للتفضل بتبليغ التلاميذ […]

ظهرت المقالة تحديد مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية أولاً على Eishan.