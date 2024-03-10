رئيس الوزراء يشدد على وجوب إنهاء ملف النزاعات العشائرية وتسهيل عمل أجهزة الدولة

2024-03-10 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعشدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على وجوب إنهاء ملف النزاعات العشائرية وتسهيل عمل أجهزة الدولة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى جمعاً من أهالي ووجهاء قضاء المدينة الواقع شمال محافظة البصرة، في ختام زيارته التي أجراها للمحافظة".وأوضح رئيس الوزراء "خلال اللقاء، أنّ زيارة البصرة ترجمة لمنهج عمل الحكومة في الوصول إلى أبعد نقطة، والاستماع للمواطنين والوقوف على احتياجاتهم"، مشيراً إلى "افتتاح مصانع معطلة في المحافظة منذ العام 2003، وكذلك التداول مع الحكومة المحلية في تفصيل الواقع الخدمي والاجتماعي للمحافظة والمعوقات والمشاكل التي تواجه العمل".وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "أولويات العمل الحكومي التي تلامس حاجات المواطنين الفعلية"، مؤكداً أنه "لا يمكن الحديث عن خدمات وتنمية بدون المحافظة على الأمن والاستقرار، وهذا لن يتم إلا عبر وقفة عشائرنا الأصيلة مع الدولة، مثلما دافعت عن العراق أثناء الحرب مع عصابات داعش الإرهابية بعد الفتوى المباركة للمرجعية".وشدد رئيس الوزراء على "وجوب إنهاء ملف النزاعات العشائرية وتسهيل عمل أجهزة الدولة"، مؤكداً أن "جميع الطلبات، خصوصاً المتعلقة بالملف الخدمي، ستأخذ طريقها إلى المعالجة".وأشار الى أن "لجنة من الوزارات الاتحادية لديها كامل الصلاحيات ستصل الى المحافظة وتعقد اجتماعاً خاصاً بشمال البصرة، وستتخذ جميع القرارات المطلوبة،" مبيناً أنّ "تحسين نوع الخدمة المقدمة للمواطن، من خلال معالجة السلبيات والفساد، مهمة تحتاج الى وعي مجتمعي وإحياء للقيم، وأداء للمسؤولية من الإدارات".