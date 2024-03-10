2024-03-10 14:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ خرج قائد نادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صمته وعلق للمرة الأولى على استفزازه لجمهور نادي الشباب السعودي بحركة “مشينة”. وتعرض رونالدو لانتقادات لاذعة في السعودية وأوقفته لجنة الأخلاق في الدوري السعودي لمباراة واحدة بعدما وجه إشارات وصفت بأنها “بذيئة” تجاه جماهير الشباب، أثناء احتفاله بتقدم فريقه النصر 3-2 في ديربي الجولة […]

ظهرت المقالة رونالدو يخرج عن صمته ويعلق للمرة الأولى على حركته “المشينة” لجمهور الشباب السعودي أولاً على ايرث نيوز.