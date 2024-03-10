2024-03-10 14:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاحد، على وجوب إنهاء ملف النزاعات العشائرية وتسهيل عمل أجهزة الدولة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته ايرث نيوز، أن الاخير “التقى اليوم جمعاً من أهالي ووجهاء قضاء المدينة الواقع شمال محافظة البصرة، في ختام زيارته التي أجراها للمحافظة”. وقال السوداني خلال اللقاء، أن “زيارة البصرة […]

ظهرت المقالة السوداني يؤكد على اهمية انهاء النزاعات العشائرية أولاً على ايرث نيوز.