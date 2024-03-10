نائب سابق: التجربة البرلمانية في العراق هي الافضل بالمنطقة

2024-03-10 14:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد النائب السابق حسن فدعم اليوم الاحد، ان التجربة البرلمانية في العراق هي الافضل في المنطقة. وذكر فدعم لوكالة ايرث نيوز، ان “التجربة البرلمانية هي من افضل التجارب في تحقيق الديمقراطية في البلدان، ولعل تجربة العراق هي من الافضل في المنطقة” مؤكدا انه “ولايوجد دولة في المنطقة لديها نظام ديمقراطي كما موجود في […]

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