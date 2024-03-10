2024-03-10 14:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ زعم الصحفي البرازيلي بابلو ألبوكراكي، أن نجم نادي برشلونة ومنتخب “السيليساو” السابق داني ألفيس، أقدم على الانتحار داخل زنزانته في السجن الذي يقضي فيه عقوبته في إسبانيا. وكتب ألبوكراكي على حسابه في منصة “إكس”: “المعلومات التي تصلني هي أن دانييل ألفيس انتحر”. ولم يعلق المقربون من اللاعب على الأخبار التي أوردها ألبوكراكي، لكن […]

ظهرت المقالة حقيقة انتحار النجم البرازيلي داني ألفيس داخل زنزانته أولاً على ايرث نيوز.