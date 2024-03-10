مصدر بجهاز المخابرات العراقي ينفي دعوته المواطنين للتعاون في تقديم المعلومات الامنية

2024-03-10 14:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نفى مصدر مسؤول في جهاز المخابرات الوطني العراقي اليوم الاحد، دعوته المواطنين للتعاون في تقديم المعلومات الامنية. وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “الجهاز ينفي صحة البيان المتداول في وسائل الاعلام والمنسوب له عن دعوته للمواطنين للتعاون في مجال تقديم المعلومات الأمنية”. واضاف “وإذ ينفي الجهاز مسؤوليته عن اصدار هكذا بيان فأنه يدعو […]

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