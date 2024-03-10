كيميتش يوجه رسالة صادمة إلى برشلونة

2024-03-10 15:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

وجه الألماني جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونخ، رسالة صادمة إلى فريق برشلونة بشأن مستقبله.

وقال كيميتش عن مستقبله، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على موقع "إكس"، "عقدي لا يزال ساريا حتى عام 2025"، مؤكدا "أريد أن أظهر أفضل ما لدي لهذا النادي، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وأضاف لاعب الوسط الألماني: "بالتأكيد أنا سعيد هنا، وأنا سعيد في النادي والمدينة بالطبع".

وارتبط كيميتش كثيرا بالانتقال إلى صفوف برشلونة، ويعد أحد اللاعبين الذين يراقبهم ديكو المدير الرياضي للبارسا، من أجل ضمهم في الصيف المقبل.

ويذكر أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، كان يرى كيميتش البديل المثالي لسيرجيو بوسكيتس، منذ تأكيد رحيله عن البارسا في الموسم الماضي.

المصدر: وكالات



