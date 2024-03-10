قيادة قوات الحدود تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار أربيل وتكشف تفاصيل الحادث

2024-03-10 15:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الاحد (10 اذار 2024)، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار أربيل، فيما كشفت عن تفاصيل الحادث.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "تنعى قيادة قوات الحدود، منسوبيها المغفور لهم بإذن الله المفوض (عبد الكريم جلال كريم) والمفوض (رزكار مجيد علي) والعريف (مسعود علي قادر)، المنسوبين الى كتيبة هندسة ميدان المنطقة الأولى".

وأوضح البيان، ان "الشهداء لقوا حتفهم اثناء ادامة مخزن المتفجرات، حيث انفجر لغم من المخلفات الحربية القديمة والمرفوعة من لواء الحدود الواحد والعشرون".

وأفاد مصدر امني، في وقت سابق اليوم الاحد، بمقتل واصابة 6 منتسبين في حرس الحدود بإنفجار في محافظة أربيل.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "لغمين انفجرا في مقر حرس الحدود في أربيل أثناء التدريب".

وأضاف المصدر، ان "منتسبين اثنين لقيا حتفهما وأصيب أربعة اخرين من افراد حرس الحدود، بجروح خطيرة في الحادث"، لافتا الى انه "تم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ في غرب أربيل".



