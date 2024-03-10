2024-03-10 15:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اشارت وثائق صادرة من ديوان الوقف السني قبل 15 يوماً، الى استحالة مشاهدة هلال شهر رمضان المبارك.

وذكرت الوثائق الصادرة بتاريخ (25 شباط 2024)، وحصلت "بغداد اليوم"، على نسخة منها، أن " مراقبة هلال شهر رمضان المبارك ستكون – عند غروب شمس يوم الأحد الموافق /29 شعبان / 1445 الموافق 2024/3/10 م ، ويولد الهلال الساعة (12) و (31) دقيقة ظهر يوم الأحد - يوم المراقبة حسب التوقيت المحلي للعراق ".

وأوضحت انه "يكون عمر الهلال في بغداد عند غروب الشمس (5) ساعات و (36) دقيقة ويمكث فوق الأفق لمدة (11) دقيقة ويكون ارتفاعه فوق الأفق لحظة غروب الشمس درجة واحدة فقط، وبعده الزاوي عن الشمس (3) درجات على يسارها، وتكون رؤيته في العراق غير ممكنة لكون الهلال يقع قريباً جداً من الأفق، وقريباً جداً من الشمس، وسيكون ضمن وهج الشمس الذي يجعل رؤيته غير ممكنة سواء بالعين المجردة أو التلسكوب".







