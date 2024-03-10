2024-03-10 15:30:11 - المصدر: منصة إيشان

يراهن زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، على شهر رمضان لتكثيف الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل لوقف الحرب، والمساعدة على نجاة حماس من الهجوم الإسرائيلي، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكي، وذلك رغم استبعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لحصول ذلك الأمر. ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين قولهم إن السنوار يعتقد أن شهر رمضان، المتوقع […]

ظهرت المقالة رغم استبعاد بايدن للأمر.. زعيم حماس ما زال يراهن على رمضان لإيقاف الحرب على غزة أولاً على Eishan.