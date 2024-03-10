الصدر يطلب فتح باب التبرعات العينية وإيصالها إلى غزة

2024-03-10 15:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد (10 آذار 2024)، بفتح باب التبرعات العينية وإيصالها إلى اهالي غزة.

وقال الصدر مخاطبًا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًا وعلانية، وبحسب بيان تلقته "بغداد اليوم": "نحن على أبواب شهر رمضان المبارك، أجد من الواجب علينا نحن العراقيون الذين كنا ولا زلنا على نهج المقاومة ورفض الاحتلال والاستكبار والاستعمار، أن تقف مع أهلنا في (غزة) الحبيبة الذين يعانون الإرهاب الصيهوني الأمريكي القذر".

وأضاف "وذلك بفتح باب التبرعات العينية لإيصالها الى غزة الاباء والجهاد والتضحية لتعيينهم في جهادهم وصومهم وإفطارهم وتوفير لقمة عيشهم التي سلبها الصهانية الإرهابيون الذين ينتجون الإبادة الجماعية ضد أهلنا في فلسطين".



