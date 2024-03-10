السوداني: جميع طلبات البصرة ستأخذ طريقها إلى المعالجة

2024-03-10 15:48:11 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاحد أن لجنة من الوزارات الاتحادية لديها كامل الصلاحيات ستصل محافظة البصرة. وقال مكتبه الاعلامي في بيان ان السوداني التقى، اليوم ، جمعاً من أهالي ووجهاء قضاء المدينة الواقع شمال محافظة البصرة، في ختام زيارته التي أجراها للمحافظة. وأوضح، خلال اللقاء، أنّ زيارة البصرة ترجمة لمنهج عمل الحكومة في الوصول إلى أبعد نقطة، والاستماع للمواطنين والوقوف على احتياجاتهم، مشيراً إلى افتتاح مصانع معطلة في المحافظة منذ العام 2003، وكذلك التداول مع الحكومة المحلية في تفصيل الواقع الخدمي والاجتماعي للمحافظة والمعوقات والمشاكل التي تواجه العمل. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أولويات العمل الحكومي التي تلامس