أوكرانيا: أسقطنا 35 مسيرة روسية ليلا

2024-03-10 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت قوات كييف الجوية، الأحد، أنها أسقطت 35 من أصل 39 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز “شاهد” أطلقتها روسيا على أوكرانيا خلال الليل. وذكرت أوكرانيا أن هجمات الطائرات المسيّرة استهدفت المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما استهدفت ضربات صاروخية منطقتي خاركيف ودونيتسك في شرق البلاد. وقالت القوات الجوية على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي: “نتيجة […]

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