المتبضعون يملئون أسواق أربيل استعدادا لشهر رمضان

2024-03-10 16:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ما هي إلا ساعات على دخول شهر رمضان، حتى بدأت الأسواق الشعبية في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، تزدحم بالمتبضعين استعدادا لاستقبال هذا الشهر الفضيل.

ويقول گيلان أحمد (صاحب محل) لوكالة شفق نيوز، إن "الإقبال الأكثر خلال هذه الايام يكون من قبل العائلات على السلع والمواد الغذائية الضرورية في شهر رمضان مثل الأرز والزيت واللحوم وغيرها وبالنسبة للاسعار فإنها نوعا ما تُعد ثابتة ولم تشهد ارتفاعا كبيرا مع حلول شهر رمضان".

وشهدت محافظات اقليم كوردستان ارتفاعا ملحوظا لاسعار اللحوم قبل اكثر من اسبوعين .

ويقول سعيد حمد امين (قصاب في سوق اربيل) لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار اللحوم الحمراء مرتفعة من مدة حيث تتراوح بين 22 الى 24 الف دينار للكيلوغرام الواحد ولم تشهد الاسعار ارتفاعا أكثر مع حلول شهر رمضان لانها مرتفعة اصلاً".

واعلنت الحكومة المحلية في محافظة اربيل تشديد الإجراءات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لمنع التلاعب بالأسعار خلال شهر رمضان اضافة الى الاستمرار في حملات تفتيش المخازن والصيدليات لضبط المواد التالفة ومنتهية الصلاحية .

ويرى ريكان حسن (مواطن من اربيل) للوكالة إن "تشديد الإجراءات الرقابية على الأسواق أمر ضروري جدا وذلك لمنع التلاعب بالأسعار من قبل التجار وأصحاب المحال واستغلال شهر رمضان لأن تأخر الرواتب تسببت بمشاكل اقتصادية كبيرة للمواطنين وارتفاع الأسعار ستثقل من كاهلهم أكثر خلال هذا الشهر فالمصاريف تزداد فيه عادة ".

واضاف ان "ضبط المواد التالفة ومنتهية الصلاحية مهم جدا خاصة المواد التي يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان مثل التمور وغيرها".