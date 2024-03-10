المندلاوي يفتتح الجلسة المخصصة لمناقشة الدور الرقابي للبرلمان

2024-03-10 16:36:02 - المصدر: واع

بغداد- واععقد مجلس النواب، اليوم الاحد، جلسته برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي.وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي افتتح الجلسة الاعتيادية للمجلس والمخصصة لمناقشة الدور الرقابي لمجلس النواب".واضافت أن "الحضور بلغ 179 نائبا".